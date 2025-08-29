29 августа 2025

Челябинец фиктивно устроил 50 мигрантов, помогая им остаться в России

© Служба новостей «URA.RU»
Челябинец сделал бизнес на помощи мигрантам
Фото:

В Челябинске задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в организации незаконной миграции для 50 иностранных граждан. Об этом сообщил telegram-канал Главного управления МВД по региону.

«Полицейскими установлено, что задержанный заключал фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами на осуществление ими различных работ. Тем самым он организовал их незаконное пребывание на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Установлено, что в ходе оперативных мероприятий полицейские выявили не менее 50 иностранных граждан, которые воспользовались услугами подозреваемого для легализации своего статуса в России. Для каждого из них были оформлены документы о приеме на работу, однако фактически трудовые отношения не возникали. Сейчас по всем эпизодам возбуждены уголовные дела, а фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

© Служба новостей «URA.RU»
