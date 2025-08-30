Второй случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России

Второй случай заражения лихорадкой чикунгунья был выявлен у человека, который вернулся со Шри-Ланки
Второй случай заражения лихорадкой чикунгунья был выявлен у человека, который вернулся со Шри-Ланки
В России выявлен второй завозной случай лихорадки чикунгунья у гражданина, вернувшегося из Шри-Ланки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора после выявления завозного случая лихорадки чикунгунья, а также работы с контактными лицами, были выявлены еще два пациента с повышенной температурой тела. Все они — члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке», — сказано в сообщении. Слова пресс-службы приводит ТАСС.

На территории Российской Федерации по-прежнему существует риск завоза инфекции из областей, где заболевание носит эндемический характер. Основной путь передачи вируса лихорадки чикунгунья связан с укусами комаров видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, известных как желтолихорадочные и азиатские тигровые комары. Данные виды насекомых широко обитают в странах Южной Америки, Азии, а также Африки.

Инкубационный период длится от четырех до восьми суток. Среди характерных симптомов лихорадочного состояния выделяют интенсивные боли в мышцах и суставах, значительное повышение температуры тела, появление отеков, приступы тошноты, а также кожную сыпь. Наиболее тяжелое течение болезни отмечается у новорожденных и лиц пожилого возраста.

Передача вируса от человека к человеку через воздушно-капельный механизм исключена. Вместе с тем, инфицирование возможно при контакте с кровью заболевшего. Лицам, пребывающим в регионах с высоким риском заражения лихорадкой чикунгунья, советуют использовать репелленты, устанавливать москитные сетки на окнах и дверях, а также отдавать предпочтение одежде, максимально закрывающей тело. При появлении признаков болезни следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ранее стало известно о первом завозном случае лихорадки чикуньгунья в 2025 году. Заболевший также находился на Шри-Ланке. После возвращения в Москву на прошлой неделе мужчина немедленно обратился за помощью. Его поместили в инфекционное отделение одной из клиник. 

