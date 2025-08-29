В России выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья в этом году

Роспотребнадзор зафиксировал первый завозной случай лихорадки чикунгунья
Роспотребнадзор зафиксировал первый завозной случай лихорадки чикунгунья

Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в этом году в России. Пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести», — сказано в сообщении.

Уточняется, что заболевший мужчина прилетел из Шри-Ланки в Москву на прошлой неделе. На следующий день после возвращения он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в инфекционное отделение одной из столичных клиник.

Кроме того, в Роспотребнадзоре добавили, что после выявления случая специалисты Роспотребнадзора провели полный комплекс противоэпидемических мероприятий. В ведомстве подчеркнули, что угрозы распространения инфекции среди населения нет.

