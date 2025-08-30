Море в Анапе полностью очистили от мазута

В Анапе завершен сбор мазута со дна моря на последнем участке побережья в районе причала технополиса «Эра» — вплоть до устья реки Можепсин, где до недавнего времени сохранялся защитный вал. В дальнейшем использовании защитной конструкции больше нет необходимости. Об этом сообщил первый замначальника службы «Кубань-СПАС» Игорь Кулаев.
«Работы ведутся у причала в районе технополиса „Эра“, где силами морской спасательной службы уже полностью завершено изъятие мазута со дна», — сказал Кулаев. Его слова приводятся в telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
У причала начались работы по демонтажу полипропиленовых сетей на заключительных пяти километрах защитного вала. Подобные меры были обусловлены необходимостью проведения водолазных работ по удалению мазута, осевшего на морском дне, а также наличием риска локальных выбросов нефтепродуктов.
Как уточни Игорь Кулаев, с помощью эжекторных установок было откачано несколько десятков тонн нефтепродуктов для последующей утилизации. Необходимость в защитном вале отпала, поскольку дальнейшее загрязнение береговой линии не прогнозируется. На первом этапе планируется убрать сети защитного сооружения, на втором — приступить к выравниванию территории для последующего просеивания, которое будет выполнять компания ООО «Курорты Анапы». К текущему моменту первоочередные работы выполнены на участке протяженностью 1,5 километра — проведен сбор сетей и осуществляется демонтаж защитных конструкций.
15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. В результате аварии в море попало порядка 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В январе из-за трещины в корме одного из судов произошла еще одна утечка мазута, однако основная масса загрязняющих веществ была собрана в течение трех суток. В результате произошедшего пострадало побережье Черного моря.
В оперштабе 13 августа сообщили, что со дна моря водолазы подняли 253 мешка замазученного грунта, передает RT. Также в telegram-каналах писали, что в санаториях Анапы туристов призывают надевать бахилы при посещении пляжей. Так, сотрудники одного из курортных учреждений подчеркнули, что туристы, проходя по пляжу, разносят мазут и песок по всей территории, пишет «Царьград».
