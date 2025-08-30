ВС РФ провели массированный удар по ракетной и авиапромышленности Украины

Все назначенные обьъекты поражены
Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ночью 30 августа ВС РФ ударили по предприятиям ракетной и авиапромышленности Украины. Также подверглись массированному удару военные аэродромы, сообщает Минобороны РФ.

Удары наносились с использованием высокоточного оружия наземного, воздушного, морского базирования. Также были задействованы ударные БПЛА. «Цели удара достигнуты, объекты поражены», — сообщает Минобороны России.

