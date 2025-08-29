Сотни екатеринбуржцев, одетых в персонажей аниме, военную форму с автоматами собрались в парке Маяковского. 30 августа здесь проходит один из самых масштабных фестивалей гик-культуры «ГикКон». Чем удивляет площадка в последние летние выходные — в фоторепортаже URA.RU.
Фестиваль вызвал большой ажиотаж у горожан: на главном входе в ЦПКиО столпилась огромная очередь. Несмотря на то, что шел тщательный досмотр, на территорию парка спокойно пускали людей с игрушечными автоматами.
Попав внутрь, везде встречаются люди в красочных костюмах — одетых в обычную одежду здесь практически не видно. Например, по пути к главной сцене можно встретить SWAT — полицейский штурмовой спецназ США, Тайлера Дердена из «Бойцовского клуба», Сейлор Мун, персонажей из Warcraft, «Наруто» и других популярных гик-вселенных.
На главной сцене проходит одно из самых интересных событий фестиваля — косплей-шоу. Участники от мала до велика, облачившись в своих любимых персонажей, представляли сценки и танцевали. Кто-то даже решил закосплеить советско-румынско-французский фильм «Мама» по мотивам сказки «Волк и семеро козлят».
Также в течение дня гости «ГикКона» могут пообщаться с кинозвездами. Например, Петр Гланц, который озвучивал Дэдпула и Пикачу, рассказал о своей профессии и пообщался с екатеринбуржцами. Некоторые спрашивали, сложно ли стать актером дубляжа, просили повторить фразы любимых персонажей, некоторых интересовал вопрос о том, есть ли желание у Гланца переозвучить героев. «Я никогда на такое не соглашаюсь — озвучил и забыл. У тебя все роли меняются. С утра я герой-любовник, вечером убийца, потом собачка. Меня это устраивает», — поделился мастер дубляжа.
В некоторых частях парка можно было заметить длинные очереди. Здесь раздавали автографы актеры дубляжа Александр Гаврилин и популярный московский косплеер GraysonFin. Ближе к вечеру с поклонниками встретятся актеры Григорий Скряпкин и Елена Махова из сериала «Кибердеревня» и исполнители главных ролей сериала «Король и Шут» Константин Плотников и Влад Коноплев.
Также из интересных точек — Театральная площадь, где расположилась локация «Мира танков» с настоящим танком. Здесь раздавали чипсы и давали поиграть в компьютерные игры. Также в парке Маяковского можно найти танцевальную площадку, Аллею авторов, фотобудки, бесплатные угощения и многое другое.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!