Во Львове в результате стрельбы погиб известный украинский политик, бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Инцидент произошел около полудня в Сиховском районе города, правоохранительные органы ведут активный поиск стрелка. Смерть политика подтвердили глава Львовской ОВА Максим Козицкий и президент Украины Владимир Зеленский. По данным СМИ, нападавший, предположительно курьер службы доставки Glovo, выстрелил в Парубия восемь раз. Расследование находится под контролем Нацполиции и СБУ. Подробности происшествия — в материале URA.RU.
Что произошло и кто такой Парубий
Около полудня 30 августа в Сиховском районе Львова неизвестный открыл огонь по Андрею Парубию, известному украинскому политику, который скончался на месте от полученных ранений. Парубий был ключевой фигурой Евромайдана 2013–2014 годов, комендантом «Самообороны Майдана», а позже занимал посты секретаря СНБО и спикера Верховной Рады (2016–2019). Его политическая деятельность вызывала много критики. В 2023-м Россия объявила его в розыск по обвинению в причастности к массовым убийствам в Донбассе в 2014 году.
Сообщение Национальной полиции
«Сегодня, около полудня, на линию „102“ поступило сообщение о стрельбе в Сиховском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. Установлено, что погибший — известный общественный и политический деятель 1971 года рождения», — сообщили в Национальной полиции Украины.
К раскрытию преступления привлечены следственно-оперативные группы Главного следственного управления Нацполиции, полиции Львовской области, Служба безопасности Украины (СБУ) и другие ведомства. Правоохранители активно работают над установлением личности стрелка и его местонахождения, обещая раскрывать детали в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
Заявление главы Львовской ОВА
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий подтвердил факт убийства Андрея Парубия. «На Львовщине разыскивают стрелка, который убил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Задействованы все профильные службы. Пострадавший скончался до приезда медиков. Искренние соболезнования семье погибшего», — написал он в своем telegram-канале. По словам Козицкого, поиски нападавшего идут полным ходом с привлечением всех ресурсов региона.
Реакция Зеленского
Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с убийством Парубия. «Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы», — написал Зеленский в своих социальных сетях. Он подчеркнул, что расследование находится под особым контролем властей.
Комментарий мэра Львова
Мэр Львова Андрей Садовой назвал убийство Парубия ужасным известием для города. «Ужасное известие для Львова об убийстве Андрея Парубия. Мои искренние соболезнования родным и близким. Сегодня самое важное — чтобы правоохранительные органы нашли убийцу и установили все обстоятельства», — заявил Садовой. Он призвал журналистов воздержаться от запросов на дополнительные комментарии, отметив, что сейчас слово за правоохранителями.
Подробности преступления
По информации журналиста Виталия Глаголы, в Андрея Парубия стреляли восемь раз, а на месте происшествия найдено семь гильз, сообщил «РБК-Украина». СМИ, включая УНИАН, указывают, что огонь, предположительно, открыл курьер службы доставки Glovo. Нападавший скрылся с места преступления, и его личность пока не установлена. В СМИ распространяются фотографии предполагаемого убийцы и места происшествия, однако официального подтверждения их подлинности нет. Также, в 2014 году на Парубия уже пытались совершить покушение, тогда в него кинули гранату.
Мотивы убийства
Экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в комментарии «Абзацу» предположил, что мотив убийства Парубия, скорее всего, не политический, несмотря на то, что «Парубия ненавидели тысячи людей» из-за его репутации как «русофоба». Он считает, что Парубий, не участвовавший в активной политической деятельности в последние годы, стал жертвой конфликта, связанного с его состоянием и имуществом, нажитым, по словам Килинкарова, «по трупам» во время Майдана.
«Он за время Майдана и пребывания в Верховной Раде наскирдовал себе миллионы долларов, ну, в этом нет абсолютно никаких сомнений. И где он их взял, и каким способом — остается догадываться. Я думаю, там скорее какая-то история, связанная с деньгами и невозможностью поделить их», — отметил Килинкаров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.