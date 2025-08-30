В Сумской области под контроль ВС РФ перешли 210 квадратных км территории

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Герасимов заявил об успешном продвижении ВС РФ в Сумской области
Герасимов заявил об успешном продвижении ВС РФ в Сумской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Сумской области Украины российские войска заняли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ — командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании.

Группировка «Север» после разгрома противника в Курской области создает зону безопасности в соседней Сумской области. Под контроль ВС РФ перешли 210 кв. километров территории», — сообщил Герасимов. Его слова приводит telegram-канал Минобороны РФ.

Также Герасимов сообщил о почти полном освобождении ЛНР и большей части ДНР. Кроме того, бойцы ВС РФ контролируют 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сумской области Украины российские войска заняли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ — командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании. Группировка «Север» после разгрома противника в Курской области создает зону безопасности в соседней Сумской области. Под контроль ВС РФ перешли 210 кв. километров территории», — сообщил Герасимов. Его слова приводит telegram-канал Минобороны РФ. Также Герасимов сообщил о почти полном освобождении ЛНР и большей части ДНР. Кроме того, бойцы ВС РФ контролируют 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...