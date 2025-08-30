В Сумской области под контроль ВС РФ перешли 210 квадратных км территории

В Сумской области Украины российские войска заняли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ — командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании.
Группировка «Север» после разгрома противника в Курской области создает зону безопасности в соседней Сумской области. Под контроль ВС РФ перешли 210 кв. километров территории», — сообщил Герасимов. Его слова приводит telegram-канал Минобороны РФ.
Также Герасимов сообщил о почти полном освобождении ЛНР и большей части ДНР. Кроме того, бойцы ВС РФ контролируют 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.
