29 августа 2025

Челябинцы стали чаще задумываться о строительстве фонтанов на дачах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинцы интересовались благоустройством фонтанов летом 2025 года
Челябинцы интересовались благоустройством фонтанов летом 2025 года Фото:

Жители Челябинской области летом 2025 года проявили рекордный интерес к благоустройству и озеленению приусадебных участков. Согласно данным платформы Авито Услуги, спрос на подобные услуги в регионе вырос на 13% по сравнению с весенним сезоном. Наиболее заметным стало увеличение интереса к проектам с водоемами и фонтанами. Об этом сообщила пресс-служба платформы Авито Услуги.

«Интерес к озеленению и садовым работам вырос на 13% по сравнению с весной, при этом количество предложений увеличилось на 47%. Дополнительный импульс дали проекты с водоемами и фонтанами: в июне-августе услуги по их обустройству и проектированию искали на 80% чаще, чем весной», — говорится в сообщении сервиса.

Эксперты отмечают, что наибольшим спросом пользовался покос травы. Количество обращений с такой просьбой увеличилось в 2,8 раза, в то время как число предложений по оказанию данной услуги выросло более чем в два раза. Средняя цена при этом снизилась на 6%.

Также популярными были услуги по покосу камыша: спрос и предложение увеличились более чем в два раза. Активно рос интерес к удалению сорняков (на 74%), отсыпке (на 36%), мульчированию (на 32%), удалению кустарника (на 30%) и устройству цветника (на 28%).

В компании связывают рост интереса к дачным услугам с изменением отношения владельцев загородной недвижимости к своим участкам. Сегодня многие воспринимают приусадебную территорию как пространство для благоустройства и отдыха, а не только как место для огорода. Представители Авито Услуги отмечают, что по мере расширения спроса увеличивается и предложение: у заказчиков появляется больший выбор исполнителей, а у рынка формируется потенциал для развития нового сегмента услуг.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Челябинской области летом 2025 года проявили рекордный интерес к благоустройству и озеленению приусадебных участков. Согласно данным платформы Авито Услуги, спрос на подобные услуги в регионе вырос на 13% по сравнению с весенним сезоном. Наиболее заметным стало увеличение интереса к проектам с водоемами и фонтанами. Об этом сообщила пресс-служба платформы Авито Услуги. «Интерес к озеленению и садовым работам вырос на 13% по сравнению с весной, при этом количество предложений увеличилось на 47%. Дополнительный импульс дали проекты с водоемами и фонтанами: в июне-августе услуги по их обустройству и проектированию искали на 80% чаще, чем весной», — говорится в сообщении сервиса. Эксперты отмечают, что наибольшим спросом пользовался покос травы. Количество обращений с такой просьбой увеличилось в 2,8 раза, в то время как число предложений по оказанию данной услуги выросло более чем в два раза. Средняя цена при этом снизилась на 6%. Также популярными были услуги по покосу камыша: спрос и предложение увеличились более чем в два раза. Активно рос интерес к удалению сорняков (на 74%), отсыпке (на 36%), мульчированию (на 32%), удалению кустарника (на 30%) и устройству цветника (на 28%). В компании связывают рост интереса к дачным услугам с изменением отношения владельцев загородной недвижимости к своим участкам. Сегодня многие воспринимают приусадебную территорию как пространство для благоустройства и отдыха, а не только как место для огорода. Представители Авито Услуги отмечают, что по мере расширения спроса увеличивается и предложение: у заказчиков появляется больший выбор исполнителей, а у рынка формируется потенциал для развития нового сегмента услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...