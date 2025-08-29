Челябинцы стали чаще задумываться о строительстве фонтанов на дачах

Жители Челябинской области летом 2025 года проявили рекордный интерес к благоустройству и озеленению приусадебных участков. Согласно данным платформы Авито Услуги, спрос на подобные услуги в регионе вырос на 13% по сравнению с весенним сезоном. Наиболее заметным стало увеличение интереса к проектам с водоемами и фонтанами. Об этом сообщила пресс-служба платформы Авито Услуги.
«Интерес к озеленению и садовым работам вырос на 13% по сравнению с весной, при этом количество предложений увеличилось на 47%. Дополнительный импульс дали проекты с водоемами и фонтанами: в июне-августе услуги по их обустройству и проектированию искали на 80% чаще, чем весной», — говорится в сообщении сервиса.
Эксперты отмечают, что наибольшим спросом пользовался покос травы. Количество обращений с такой просьбой увеличилось в 2,8 раза, в то время как число предложений по оказанию данной услуги выросло более чем в два раза. Средняя цена при этом снизилась на 6%.
Также популярными были услуги по покосу камыша: спрос и предложение увеличились более чем в два раза. Активно рос интерес к удалению сорняков (на 74%), отсыпке (на 36%), мульчированию (на 32%), удалению кустарника (на 30%) и устройству цветника (на 28%).
В компании связывают рост интереса к дачным услугам с изменением отношения владельцев загородной недвижимости к своим участкам. Сегодня многие воспринимают приусадебную территорию как пространство для благоустройства и отдыха, а не только как место для огорода. Представители Авито Услуги отмечают, что по мере расширения спроса увеличивается и предложение: у заказчиков появляется больший выбор исполнителей, а у рынка формируется потенциал для развития нового сегмента услуг.
