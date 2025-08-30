Богомаз сообщил о трех пострадавших в Брянской области в результате атак дронов

ВСУ вновь атаковали приграничные районы Брянской области при помощи беспилотников. В результате пострадали трое человек. Под удар попали объекты гражданской инфраструктуры и сельхозпредприятия в Суземском и Климовском районах. Также был атакован гражданский автомобиль. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы атаковали с дронов грузовой автомобиль на автодороге Суземка-Страчово. В результате сброса взрывного устройства легкое сотрясение получил водитель автомобиля. <...> Также в результате удара по территории сельхозпредприятия в селе Крапивна Климовского района, к сожалению, ранены два сотрудника», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он отметил, что все пострадавшие были оперативно госпитализированы.
Также в результате нападения дронов ВСУ были повреждены объекты инфраструктуры. В частности, в Суземках был атакован Дом культуры: дрон-камикадзе повредил кровлю здания. В селе Чуровичи Климовского района также зафиксированы две атаки — по гражданскому автомобилю, машина полностью уничтожена, и по административному зданию.
Атаки украинских беспилотников на приграничные районы Брянской области происходят регулярно. Так, ранее в селе Чуровичи уже был совершен удар по гражданскому автомобилю, в результате которого пострадали двое мирных жителей. Кроме того, в ночь с 23 на 24 августа в регионе была зафиксирована массовая атака дронов ВСУ, когда, по данным Минобороны, в небе было уничтожено 95 беспилотников.
