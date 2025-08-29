29 августа 2025

Свердловских школьников ждет неожиданный сюрприз 1 сентября

Метеоролог Шувалов: погода улучшится в Свердловской области в День знаний
© Служба новостей «URA.RU»
Погода порадует теплом и солнцем ребятишек 1 сентября
Погода порадует теплом и солнцем ребятишек 1 сентября
новость из сюжета
День знаний 2025 в Свердловской области

В День знаний погода в Свердловской области существенно улучшится, подарив школьникам теплый и солнечный день. Таким прогнозом с URA.RU поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

"На 1 сентября школьникам Свердловской области повезет. Накануне, 31 августа, пройдет небольшой циклон, активная фронтальная зона. С утра до вечера будет дождь и прохладно: плюс 11...13 градусов. А в понедельник фронтальная зона уйдет на юго-восток, и погода улучшится", — обнадежил Шувалов. 

С утра, по его словам, будет туманно и прохладно: плюс 8...10 градусов. Но днем воздух прогреется и температура может повыситься до 16...18 тепла. Осадков не ожидается. Таким же погожим будет и вторник, 2 сентября. 

В среду, 3 числа, погода начнет портиться: новый циклон принесет новые дожди и порывистый ветер. Вместе с ними начнется и снижение температуры. 

© Служба новостей «URA.RU»
