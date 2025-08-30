30 августа 2025
29 августа 2025

Десятки тысяч человек по всему миру смотрели концерт группы «Кино» в Перми

Концерт группы «Кино» в Перми в прямом эфире смотрели 23 тысячи человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление «Кино» прошло у Театра-Театра
Выступление «Кино» прошло у Театра-Театра Фото:

Главный хедлайнер «Ночи города» — группа «Кино» смогла собрать не только тысячи пермяков на улицах города, но и десятки тысяч у экранов гаджетов. На прямой трансляции концерта в моменте было замечено 23 тысячи активных пользователей.

В чате трансляции шла перекличка городов и стран, которые смотрят концерт. В итоге на выступлении присутствовали: Владивосток, Новосибирск, Омск, Тюмень, Тула, Тамбов, Москва и почти вся московская область, Санкт-Петербург, Архангельск и Мурманск. Концерт наблюдали также жители новых регионов РФ — ДНР и ЛНР. На трансляцию зашли и жители Белоруссии, Эстония, Казахстан и Монголии. 

Каждый их смотрящих проявлял особую, истинную любовь к группе. В чате все поддерживали друг друга, радовались песням и писали известные строчки великих хитов. Особое внимание уделяли жителям ЛНР и ДНР. Почти все выражали слова поддержки жителям регионов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главный хедлайнер «Ночи города» — группа «Кино» смогла собрать не только тысячи пермяков на улицах города, но и десятки тысяч у экранов гаджетов. На прямой трансляции концерта в моменте было замечено 23 тысячи активных пользователей. В чате трансляции шла перекличка городов и стран, которые смотрят концерт. В итоге на выступлении присутствовали: Владивосток, Новосибирск, Омск, Тюмень, Тула, Тамбов, Москва и почти вся московская область, Санкт-Петербург, Архангельск и Мурманск. Концерт наблюдали также жители новых регионов РФ — ДНР и ЛНР. На трансляцию зашли и жители Белоруссии, Эстония, Казахстан и Монголии.  Каждый их смотрящих проявлял особую, истинную любовь к группе. В чате все поддерживали друг друга, радовались песням и писали известные строчки великих хитов. Особое внимание уделяли жителям ЛНР и ДНР. Почти все выражали слова поддержки жителям регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...