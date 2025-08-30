Десятки тысяч человек по всему миру смотрели концерт группы «Кино» в Перми

Главный хедлайнер «Ночи города» — группа «Кино» смогла собрать не только тысячи пермяков на улицах города, но и десятки тысяч у экранов гаджетов. На прямой трансляции концерта в моменте было замечено 23 тысячи активных пользователей.
В чате трансляции шла перекличка городов и стран, которые смотрят концерт. В итоге на выступлении присутствовали: Владивосток, Новосибирск, Омск, Тюмень, Тула, Тамбов, Москва и почти вся московская область, Санкт-Петербург, Архангельск и Мурманск. Концерт наблюдали также жители новых регионов РФ — ДНР и ЛНР. На трансляцию зашли и жители Белоруссии, Эстония, Казахстан и Монголии.
Каждый их смотрящих проявлял особую, истинную любовь к группе. В чате все поддерживали друг друга, радовались песням и писали известные строчки великих хитов. Особое внимание уделяли жителям ЛНР и ДНР. Почти все выражали слова поддержки жителям регионов.
