В Екатеринбурге на улицах нового спортивного квартала «Архангел Михаил» был замечен необычный вездеход — Brabus Crawler 900. Он основан на «гелендвагене» от студии Brabus. В мире таких всего 15 штук. Редкой находкой поделились в группе «ВКонтакте» «Привет был замечен Екатеринбург».
«Такой Brabus не имеет доступа на дороги общего пользования: это спортинвентарь, созданный вокруг пространственной рамы и отдаленно напоминающий исходник. В начале продаж цена составляла 749 000 евро, а сейчас, вероятно, приблизилась к отметке в один миллион», — сообщают подписчики.
Ранее в Екатеринбурге уже неоднократно замечали редкие и эксклюзивные автомобили. В частности, на улицах города появлялись уникальный спорткар Porsche для ралли Dakar, Ferrari 360 Modena и лимитированное купе Mercedes SLS AMG GT Final Edition.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!