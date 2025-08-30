30 августа 2025

Таких всего 15: невероятной редкий вездеход обнаружили в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге заметили Brabus Crawler 900
© Служба новостей «URA.RU»
В мире создано всего 15 вездеходов
В мире создано всего 15 вездеходов Фото:

В Екатеринбурге на улицах нового спортивного квартала «Архангел Михаил» был замечен необычный вездеход — Brabus Crawler 900. Он основан на «гелендвагене» от студии Brabus. В мире таких всего 15 штук. Редкой находкой поделились в группе «ВКонтакте» «Привет был замечен Екатеринбург».

«Такой Brabus не имеет доступа на дороги общего пользования: это спортинвентарь, созданный вокруг пространственной рамы и отдаленно напоминающий исходник. В начале продаж цена составляла 749 000 евро, а сейчас, вероятно, приблизилась к отметке в один миллион», — сообщают подписчики.

Ранее в Екатеринбурге уже неоднократно замечали редкие и эксклюзивные автомобили. В частности, на улицах города появлялись уникальный спорткар Porsche для ралли Dakar, Ferrari 360 Modena и лимитированное купе Mercedes SLS AMG GT Final Edition.

Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
