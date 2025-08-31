Путин прибыл в Китай на ШОС и военный парад

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин прибыл в китайский город Тяньцзинь
Путин прибыл в китайский город Тяньцзинь Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент России Владимир Путин прибыл в китайский город Тяньцзинь, где в течение ближайших четырех дней примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и масштабном военном параде. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Самолет российского президента сел в аэропорту Биньхай. В Китае Путин проведет четыре дня, он посетит также и столицу страны — Пекин. Визит предусматривает серию официальных мероприятий в рамках ШОС и участие в военном параде 3 сентября, посвященного 80-летию победы китайского народа над японскими захватчиками и завершению Второй мировой войны.

Визит Путина в КНР предусматривает переговоры между российской и китайской делегациями, а также серию официальных мероприятий в рамках саммита ШОС. Саммит стартует вечером 31 августа в конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян», там пройдет церемония с торжественным приемом гостей и концерт. На параде победы президент России встретится с председателем Китая Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном, пишет «Царьград».

На месте работают корреспонденты URA.RUиз кремлевского пула Екатерина Лазарева и Роман Наумов, агентство максимально освещает все происходящие там события. Все новости по теме — в сюжете.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин прибыл в китайский город Тяньцзинь, где в течение ближайших четырех дней примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и масштабном военном параде. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Самолет российского президента сел в аэропорту Биньхай. В Китае Путин проведет четыре дня, он посетит также и столицу страны — Пекин. Визит предусматривает серию официальных мероприятий в рамках ШОС и участие в военном параде 3 сентября, посвященного 80-летию победы китайского народа над японскими захватчиками и завершению Второй мировой войны. Визит Путина в КНР предусматривает переговоры между российской и китайской делегациями, а также серию официальных мероприятий в рамках саммита ШОС. Саммит стартует вечером 31 августа в конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян», там пройдет церемония с торжественным приемом гостей и концерт. На параде победы президент России встретится с председателем Китая Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном, пишет «Царьград». На месте работают корреспонденты URA.RUиз кремлевского пула Екатерина Лазарева и Роман Наумов, агентство максимально освещает все происходящие там события. Все новости по теме — в сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...