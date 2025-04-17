В Кургане интересно: уникальные объекты культурного наследия страны

В Курганской области находится восемь объектов культурного наследия Федерального значения. Из них четыре только в Далматовском округе. Среди них — Успенский Далматовский мужской монастырь, храмы святителя Николая Чудотворца, Иоанна Предтечи и Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает пресс-служба ТИЦ Далматовского МО.
«Успенский Далматовский мужской монастырь — памятник нескольким векам истории, который являлся форпостом восточных границ Российского государства. Один из старейших монастырей на Урале, основанный в 1644 году. Почти три века, в центре города, на возвышенном месте стоит храм св. Николая Чудотворца. Здание, постройки 1754-1863 гг., является самым ранним каменным приходским храмом в Зауралье, сохранившимся до настоящего времени», — пишет ведомство. Также отмечается, что храм Иоанна Предтечи в селе Широковском построен в 1784 году и сейчас здесь ведутся работы по благоустройству, а Покровская церковь в селе Першинское (1815-1835 гг.) считается образцом уральской архитектуры первой половины XIX века.
Всего на территории Далматовского округа насчитывается более 50 объектов культурного наследия, что делает его одним из наиболее насыщенных памятниками истории районов Курганской области. В прошлом Далматово было известно своей Никольской ярмаркой и развитым купечеством: именно благодаря купцам город формировался и приобрел уникальные черты. Многие купеческие дома, усадьбы и магазины сохранились и по сей день, продолжая украшать город и служить его жителям.
Далматово называют духовной столицей Курганской области благодаря Успенскому мужскому монастырю, который был основан в 1644 году и считается одной из главных святынь региона. Монастырь, наряду с другими памятниками округа, привлекает туристов своей архитектурой, историей и сохранившимися объектами, включая купеческие дома и старинные храмы.
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