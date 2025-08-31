Задержки и отмены авиарейсов в России: обстановка на 31 августа

Ночью 31 августа в аэропорту Волгограда вводились ограничения на прилет и вылет
В аэропорту Волгограда ночью 31 августа вводились ограничения
В аэропорту Волгограда ночью 31 августа вводились ограничения

Ночью 31 августа в одном из аэропортов России вводились временные ограничения. Также в ряде воздушных гаваней перенесли и отменили рейсы. Об обстановке в аэропортах России утром 31 августа — в материале URA.RU.

Аэропорт Волгограда

Этой ночью в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил Кореняко.

Ограничения действовали с 4:25 до 6:37 мск. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Аэропорт Сочи

В воздушной гавани Сочи задержали несколько рейсов. Позже назначенного времени вылетят самолеты в Тбилиси, Казань, Москву, Ноябрьск, Челябинск, Екатеринбург, Анталью, Уфу, Ереван и Новосибирск. Также с опозданием приземлился рейс из Новосибирска.

Аэропорт Екатеринбурга

В Кольцово этой ночью задержали рейсы в Ставрополь, Санкт-Петербург, Саратов, Астану, Новосибирск, Иркутск, Сургут и Оренбург. Позже назначенного времени совершили посадку самолеты из Калининграда, Еревана, Минеральных Вод, Ставрополя, Сочи, Шарджа, Москвы, Саранска, Сочи, Антальи, Даламана и Санкт-Петербурга. Помимо этого, отменили рейс, который должен был прилететь из Сочи.

Аэропорт Санкт-Петербурга

В Пулково ночью задержали рейсы в Анталью, Москву, Иваново, Екатеринбург, Калининград, Новосибирск, Ярославль и Ош. Также отменен рейс в Тегеран, Энфиду. Что касается прилетов, то с опозданием приземлились самолеты из Казани, Стамбула, Сочи, Москвы, Минеральных Вод, Еревана, Нижнего Новгорода, Москвы, Антальи, Сочи, Душанбе, Стамбула и Орска.

Аэропорт Москвы

В Шереметьево ночью 31 августа задержали вылеты в Сочи, Оренбург, Махачкалу, Новый Уренгой, Анталью и Калининград. С опозданием прибыли самолеты из Калининграда, Архангельска, Антальи, Волгограда, Казани, Кирова, Саратова, Минеральных Вод, Еревана, Мурманска, Санкт-Петербурга, Баку, Барнаула, Омска и Новосибирска.

Во Внуково за ночь задержали вылеты в Стамбул, Ярославль, Анталью и Монастир. С опозданием совершили посадку самолеты из Еревана, Чебоксар, Антальи, Астаны, Самары, Махачкалы, Стамбула, Уфы, Гянджи, Далман, Перми, Ташкента и Тюмени.

