Гала-концерт группы «Кино» на «Ночи города» завершил ежегодный летний фестиваль «Город встреч» в Перми. По словам корреспондента URA.RU, зрители заполнили эспланаду и всю прилегающую территорию. Множество голосов слились в один — вместе с вокалом Виктора Цоя. Трансляцию онлайн смотрели порядка 23 тысяч человек.
«Оценить весь масштаб события удалось уже после концерта — протолкнуться было негде. На главной сцене перед Театром-Театром, прозвучало свыше 20 композиций группы „Кино“. В программу вошли известные хиты, такие как „Группа крови“, „Пачка сигарет“, „Звезда по имени Солнце“ и „Перемен“», — пояснил корреспондент агентства.
«Ночь города» рассчитана на широкую аудиторию. На пяти сценах набережной выступили пермские коллективы, работали творческие площадки, а в малом амфитеатре был открыт летний кинотеатр. Кроме того, в лаундж-зоне у Речного вокзала для гостей был организован DJ-сет. Как прошло главное музыкальное событие лета — в нашем репортаже.
