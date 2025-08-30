30 августа 2025

«Цой жив!»: пермский фестиваль «Ночи города» завершился выступлением легендарной группы «Кино». Фото, видео

Группа «Кино» собрала полную эспланаду на фестивале «Ночи города» в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
Со сцены прозвучало больше 20 всем знакомых песен
Со сцены прозвучало больше 20 всем знакомых песен

Гала-концерт группы «Кино» на «Ночи города» завершил ежегодный летний фестиваль «Город встреч» в Перми. По словам корреспондента URA.RU, зрители заполнили эспланаду и всю прилегающую территорию. Множество голосов слились в один — вместе с вокалом Виктора Цоя. Трансляцию онлайн смотрели порядка 23 тысяч человек.

«Оценить весь масштаб события удалось уже после концерта — протолкнуться было негде. На главной сцене перед Театром-Театром, прозвучало свыше 20 композиций группы „Кино“. В программу вошли известные хиты, такие как „Группа крови“, „Пачка сигарет“, „Звезда по имени Солнце“ и „Перемен“», — пояснил корреспондент агентства.

«Ночь города» рассчитана на широкую аудиторию. На пяти сценах набережной выступили пермские коллективы, работали творческие площадки, а в малом амфитеатре был открыт летний кинотеатр. Кроме того, в лаундж-зоне у Речного вокзала для гостей был организован DJ-сет. Как прошло главное музыкальное событие лета — в нашем репортаже.

© Служба новостей «URA.RU»
