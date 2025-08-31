Малообеспеченные семьи смогут вернуть часть уплаченных налогов

Родители, воспитывающие двух и более детей, смогут получить перерасчет налога на доходы физических лиц (НДФЛ), если среднедушевой доход их семьи не превышает 1,5-кратный региональный прожиточный минимум. Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда.
«Выплата будет направляться единовременно по итогам года. Заявление на выплату за 2025 год можно будет подать после завершения периода сбора налоговой отчетности в период с 1 июня по 1 октября 2026 года», — рассказали в пресс-службе. Их слова приводят «Известия». Однако сделать это возможно лишь в случае, если среднедушевой доход в семье меньше 1,5 регионального прожиточного минимума.
Оформить данный вычет можно будет в электронном виде на портале «Госуслуги», а также при личном обращении в отделение Соцфонда или в МФЦ по адресу постоянной, временной регистрации либо фактического проживания. Введение данной меры намечено на 2026 год, однако она также будет распространяться на налоги, уплаченные в текущем году.
В ведомстве также сообщили, что при рассмотрении вопроса о возврате средств специалисты проверяют, имеются ли у заявителя задолженности по алиментам. Данная выплата, наряду с другими социальными мерами поддержки, будет защищена от взыскания в счет погашения долгов. Ожидается, что дополнительную помощь получат почти 11 миллионов детей, поскольку инициатива затронет свыше 4 миллионов семей.
Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект об увеличении налогового вычета на детский отдых. Предполагается, что выплата станет больше в 2,5 раза — со 150 тысяч до 360 тысяч рублей. Одна из инициаторов данного законопроекта, депутат Нина Останина, отметила, что его принятие поспособствует расширению доступности отдыха для детей, пишет «Царьград».
