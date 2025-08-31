Малообеспеченные семьи смогут вернуть часть уплаченных налогов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ввод данной меры запланирован на 2026 год
Ввод данной меры запланирован на 2026 год Фото:

Родители, воспитывающие двух и более детей, смогут получить перерасчет налога на доходы физических лиц (НДФЛ), если среднедушевой доход их семьи не превышает 1,5-кратный региональный прожиточный минимум. Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда.

«Выплата будет направляться единовременно по итогам года. Заявление на выплату за 2025 год можно будет подать после завершения периода сбора налоговой отчетности в период с 1 июня по 1 октября 2026 года», — рассказали в пресс-службе. Их слова приводят «Известия». Однако сделать это возможно лишь в случае, если среднедушевой доход в семье меньше 1,5 регионального прожиточного минимума.

Оформить данный вычет можно будет в электронном виде на портале «Госуслуги», а также при личном обращении в отделение Соцфонда или в МФЦ по адресу постоянной, временной регистрации либо фактического проживания. Введение данной меры намечено на 2026 год, однако она также будет распространяться на налоги, уплаченные в текущем году.

В ведомстве также сообщили, что при рассмотрении вопроса о возврате средств специалисты проверяют, имеются ли у заявителя задолженности по алиментам. Данная выплата, наряду с другими социальными мерами поддержки, будет защищена от взыскания в счет погашения долгов. Ожидается, что дополнительную помощь получат почти 11 миллионов детей, поскольку инициатива затронет свыше 4 миллионов семей.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект об увеличении налогового вычета на детский отдых. Предполагается, что выплата станет больше в 2,5 раза — со 150 тысяч до 360 тысяч рублей. Одна из инициаторов данного законопроекта, депутат Нина Останина, отметила, что его принятие поспособствует расширению доступности отдыха для детей, пишет «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Родители, воспитывающие двух и более детей, смогут получить перерасчет налога на доходы физических лиц (НДФЛ), если среднедушевой доход их семьи не превышает 1,5-кратный региональный прожиточный минимум. Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда. «Выплата будет направляться единовременно по итогам года. Заявление на выплату за 2025 год можно будет подать после завершения периода сбора налоговой отчетности в период с 1 июня по 1 октября 2026 года», — рассказали в пресс-службе. Их слова приводят «Известия». Однако сделать это возможно лишь в случае, если среднедушевой доход в семье меньше 1,5 регионального прожиточного минимума. Оформить данный вычет можно будет в электронном виде на портале «Госуслуги», а также при личном обращении в отделение Соцфонда или в МФЦ по адресу постоянной, временной регистрации либо фактического проживания. Введение данной меры намечено на 2026 год, однако она также будет распространяться на налоги, уплаченные в текущем году. В ведомстве также сообщили, что при рассмотрении вопроса о возврате средств специалисты проверяют, имеются ли у заявителя задолженности по алиментам. Данная выплата, наряду с другими социальными мерами поддержки, будет защищена от взыскания в счет погашения долгов. Ожидается, что дополнительную помощь получат почти 11 миллионов детей, поскольку инициатива затронет свыше 4 миллионов семей. Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект об увеличении налогового вычета на детский отдых. Предполагается, что выплата станет больше в 2,5 раза — со 150 тысяч до 360 тысяч рублей. Одна из инициаторов данного законопроекта, депутат Нина Останина, отметила, что его принятие поспособствует расширению доступности отдыха для детей, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...