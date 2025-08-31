Журналист URA.RU столкнулся с женой Эрдогана на китайском рынке

На китайском рынке заметили жену президента Турции Реджепа Эрдогана — Эмине Эрдоган. Видео публикует корреспондент URA.RU с места событий.
Ранее стало известно о прибытии турецкого главы в город Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его жену в платке и розовом пальто заметили на рынке, она прохаживалась в обществе охранников.
Саммит ШОС проходит с 31 августа по 3 сентября в китайских городах Тяньцзинь и Пекин. На нем будут обсуждаться ряд международных вопросов, в частности по экономике и безопасности, президент РФ Владимир Путин встретится с рядом зарубежных лидеров.
На месте работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов, агентство освещает все происходящие там события. Новости по теме — в сюжете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.