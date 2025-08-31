Журналист URA.RU столкнулся с женой Эрдогана на китайском рынке

В Китае заметили жену Эрдогана
В Китае заметили жену Эрдогана
На китайском рынке заметили жену президента Турции Реджепа Эрдогана — Эмине Эрдоган. Видео публикует корреспондент URA.RU с места событий.

Ранее стало известно о прибытии турецкого главы в город Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его жену в платке и розовом пальто заметили на рынке, она прохаживалась в обществе охранников.

Саммит ШОС проходит с 31 августа по 3 сентября в китайских городах Тяньцзинь и Пекин. На нем будут обсуждаться ряд международных вопросов, в частности по экономике и безопасности, президент РФ Владимир Путин встретится с рядом зарубежных лидеров. 

На месте работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов, агентство освещает все происходящие там события. Новости по теме — в сюжете.

