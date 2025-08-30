30 августа 2025

Мэр Кургана Науменко после празднования Дня города проверил уборку улиц. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Науменко проконтролировал уборку улиц в Кургане
Науменко проконтролировал уборку улиц в Кургане Фото:

В Кургане после празднования Дня города коммунальщики убирают мусор с улиц. Их работу проверил мэр Антон Науменко. Об этом глава администрации рассказал в соцсети.

«Техника и люди выведены на улицы. Во всех местах, где были организованы праздничные площадки, наводится порядок», — сообщил мэр в своем telegram-канале.

По словам Науменко, особое внимание уделяется уборке площади и центральных улиц, где было больше всего горожан. Он уточнил, что поставил задачу оперативно завершить наведение порядка на общественных территориях. 

