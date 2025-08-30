Науменко проконтролировал уборку улиц в Кургане
В Кургане после празднования Дня города коммунальщики убирают мусор с улиц. Их работу проверил мэр Антон Науменко. Об этом глава администрации рассказал в соцсети.
«Техника и люди выведены на улицы. Во всех местах, где были организованы праздничные площадки, наводится порядок», — сообщил мэр в своем telegram-канале.
По словам Науменко, особое внимание уделяется уборке площади и центральных улиц, где было больше всего горожан. Он уточнил, что поставил задачу оперативно завершить наведение порядка на общественных территориях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!