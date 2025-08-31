Десятки рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

В воздушной гавани Сочи задерживаются 50 рейсов на прилет и вылет
Проблемы с рейсами есть как на внутренних, так и на международных направлениях
Проблемы с рейсами есть как на внутренних, так и на международных направлениях

В аэропорту Сочи задерживаются 50 рейсов на прилет и вылет. Об этом следует из данных онлайн-табло.

«50 рейсов задерживаются на вылет и прилет в аэропорту Сочи», — информация об этом опубликована на официальном сайте воздушной гавани. Отмечается, что проблемы есть как на внутренних, так и на международных направлениях. Причины задержек на данный момент неизвестны.

Накануне представитель Росавиации Артем Кореняко проинформировал о введении временных ограничений на прилет и вылет воздушных судов в сочинском аэропорту. Меры были приняты с целью обеспечения безопасности полетов, пишет «Царьград».

