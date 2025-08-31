Необычный робот попытался заговорить с журналистом URA.RU. Видео

Робот-уборщик заговорил с корреспондентом URA.RU в Китае
Робот заговорил с корреспондентом URA.RU перед саммитом ШОС (архивное фото)
Робот-уборщик заговорил с корреспондентом URA.RU на китайском языке во время подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Китае. Видео передает корреспондент URA.RU с места событий.

Робот ездит вместе с уборщицей и помогает ей. У него анимированы глаза, он моргает и водит ими. При встрече с людьми говорит с ними. 

Саммит ШОС проходит в Китае с 31 августа по 3 сентября. На саммите будет рассмотрено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в рамках ШОС. Президент РФ Владимир Путин должен встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном и целым рядом зарубежных лидеров.

