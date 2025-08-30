30 августа 2025
29 августа 2025

Губернатор Текслер оценил фестиваль Traktor Winline Fest. Видео

Губернатор Текслер поблагодарил челябинцев, пришедших на Traktor Winline Fest
По словам Текслера, энергия и поддержка заряжает команду на весь сезон
По словам Текслера, энергия и поддержка заряжает команду на весь сезон
новость из сюжета
Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил жителей региона за участие в фестивале Traktor Winline Fest. По словам главы региона, поддержка болельщиков имеет большое значение для хоккейной команды «Трактор» и всего спортивного сообщества области.

«Мощно провели Traktor Winline Fest. Спасибо всем, кто пришел! Ваша энергия и поддержка заряжает команду на весь сезон», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Текслер отметил, что хоккей  — это больше, чем игра. По данным ГУ МВД региона, в мероприятии приняло участие 22 тысячи жителей Челябинска и области. Нарушений во время массового спортивного праздника полицией выявлено не было.

Traktor Winline Fest прошел вечером 30 августа в Челябинске в парке Гагарина. Болельщикам презентовали новых игроков предстоящего сезона. Перед ними выступали звезды, в том числе Клава Кока. А канадского легионера ХК «Трактор» Криса Дригера поразила атмосфера фестиваля, которого удивило масштабное количество гостей. 

