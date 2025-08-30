Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил жителей региона за участие в фестивале Traktor Winline Fest. По словам главы региона, поддержка болельщиков имеет большое значение для хоккейной команды «Трактор» и всего спортивного сообщества области.
«Мощно провели Traktor Winline Fest. Спасибо всем, кто пришел! Ваша энергия и поддержка заряжает команду на весь сезон», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Текслер отметил, что хоккей — это больше, чем игра. По данным ГУ МВД региона, в мероприятии приняло участие 22 тысячи жителей Челябинска и области. Нарушений во время массового спортивного праздника полицией выявлено не было.
Traktor Winline Fest прошел вечером 30 августа в Челябинске в парке Гагарина. Болельщикам презентовали новых игроков предстоящего сезона. Перед ними выступали звезды, в том числе Клава Кока. А канадского легионера ХК «Трактор» Криса Дригера поразила атмосфера фестиваля, которого удивило масштабное количество гостей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!