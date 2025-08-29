Канадского новобранеца челябинского ХК «Трактор» Криса Дригера поразила атмосфера фестиваля «Трактор Винлайн Фест» (Traktor Winline Fest). Эмоциями он поделился в беседе с корреспондентом URA.RU.
«Я понятия не имел, что на мероприятии собирается такая команда. Это просто невероятно. Там собралось, сколько там, 60 тысяч человек? Это потрясающе», — рассказал Дригер корреспонденту URA.RU.
Массовость события отметил и нападающий Андрей Никонов, который пришел в «Трактор» в результате обмена с ХК «Сочи». Он поделился, что с первых игр и тренировок проникся атмосферой Челябинска как хоккейного города. «Я думал, что много болельщиков, но не настолько», — поделился с URA.RU спортсмен.
Крис Дригер присоединился к «Трактору» в июне 2025 года и уже оказался в центре внимания из-за курьеза с дизайнерским шлемом, на который по ошибке нанесли магнитогорский монумент вместо челябинских достопримечательностей. Голкипер рассказал, что перед приездом в Россию интересовался городом и теперь стремится лично познакомиться с его знаковыми местами.
В Челябинске 30 августа проходит Traktor Winline Fest. Работают разные локации. Впереди болельщиков ждут презентация игроков и выступления звезд, в том числе Клавы Коки. Ведущие вечера — Александра Смирнова, легендарный интервьюер поп ММА и Медиалиги, и известный блогер Леша Янгер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!