В ХМАО в районе месторождения найдено тело утонувшего мужчины

В Нефтеюганском районе (ХМАО) вечером 30 августа на реке в нескольких десятках метров от берега было найдено тело мужчины. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, трагедия произошла недалеко от Усть-Балыкского месторождения.
«В Нефтеюганском районе найден утонувший мужчина. Вчера вечером в районе Усть-Балыкского месторождения, в 20-30 метрах от берега, очевидцами обнаружены лодка и тело», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что погибший 1968 года рождения. В момент трагедии на нем был спасательный жилет, но это не спасло ему жизнь. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
