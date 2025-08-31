В аэропорту Сочи задерживают самолеты

В Сочи задержались восемь рейсов
В Сочи задержались восемь рейсов

Восемь рейсов были задержаны более чем на два часа в международном аэропорту Сочи утром 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе сочинской авиагавани.

«Количество задержанных рейсов (более 2 часов): 8 рейсов», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Сочи, которое передает РИА Новости. В аэропорту подчеркнули, что все службы функционируют в обычном режиме, внештатных ситуаций на территории воздушной гавани не зафиксировано. По словам представителей аэропорта, причина задержки связана с внутренними операционными процессами авиакомпаний.

Согласно информации онлайн-табло аэропорта, значительные задержки коснулись рейсов, следующих из Сочи в Новосибирск, Москву, Анталью (Турция), Ереван (Армения) и Батуми (Грузия). Также отмечены опоздания на прилет из Москвы, Новосибирска, Тбилиси (Грузия), Еревана (Армения), Антальи и Батуми. Представители аэропорта сообщили, что сотрудники сервисных служб оказывают необходимую поддержку пассажирам как в общей зоне, так и в зоне после досмотра. Менеджеры по гостеприимному сервису консультируют путешественников по вопросам дальнейших действий и помогают организовать ожидание.

Ранее рейс Сочи — Ереван был отложен из-за поломки двигателей у двух самолетов подряд. Об этом пишет MK.RU.

