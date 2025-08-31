Володин поздравил с наступающим Днем знаний

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех обучающихся с праздником и рассказал о престижном учебном заведении, которое было возведено в почти исчезнувшей деревне в Смоленской области. Все это председатель сделал в социальных сетях.
«Завтра 1 сентября — День знаний. Поздравляю всех с наступающим праздником! Успехов в учёбе, удачи на жизненном пути!» — указал Володин в telegram-канале.
Также председатель Госдумы поделился историей о деревне Мольгино Новодугинского района, которая, по его словам, была на грани исчезновения с населением около 30 человек. В 2016 году там была построена начальная школа, позже расширенная до образовательной.
Далее школа развивалась, был построен интернат и технический колледж. Он рассчитан на 808 школьников и студентов. По словам Володина, планируется его расширение на 201 место к следующему году. В приемную кампанию конкурс составил от 3 до 4 человек на место по различным специальностям.
В структуру колледжа входят 2 детских сада, 3 школы в д. Мольгино и с. Высокое Новодугинского района и д. Дугино Сычевского района. Сам проект реализуется в рамках частно-государственного партнерства. Он позволяет ребятам закрепиться в родном селе, поселке и районе, а также позволяет развивать отдаленные территории, заявил Володин.
Ранее к началу учебного года новые школы и образовательные центры открылись и в других регионах, например, в Югре, где в 2025 году к 1 сентября завершили строительство и капитальный ремонт сразу в двенадцати образовательных учреждениях. Такие проекты направлены на развитие инфраструктуры и повышение доступности образования для жителей отдаленных территорий.
