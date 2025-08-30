В Екатеринбурге в ночь на 31 августа неизвестные срезали баннеры кандидата в губернаторы от КПРФ Александра Ивачева. Об этом URA.RU сообщил анонимный источник, сам Ивачев информацию подтвердил.
«Всего было испорчено 10 баннеров», — заявил он. Теперь Ивачев планирует написать заявление в полицию.
Досрочные выборы губернатора пройдут 12–14 сентября. Помимо Ивачева — вице-спикера заксо, в них участвуют врио губернатора Денис Паслер, депутаты заксо Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»), а также депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»). Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
