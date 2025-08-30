30 августа 2025

В Челябинске питбайкер покалечил ребенка на глазах отца и сбежал с места ДТП. Видео

Наезд питбайка на челябинского ребенка произошел во дворе жилого дома
Наезд питбайка на челябинского ребенка произошел во дворе жилого дома

В одном из дворов на северо-западе Челябинска водитель питбайка совершил наезд на ребенка и скрылся с места происшествия, несмотря на крики отца. У мальчика тяжелая черепно-мозговая травма. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. 

«Дорожный инцидент произошел во дворе дома №71 по улице Косарева примерно в 16:06.  Отец 7-летнего ребенка совместно с другими свидетелями пытался задержать мотоциклиста, однако тот поспешил покинуть место аварии. Мальчика госпитализировали», — сообщает ведомство. 

На кадрах домофона видно, что питбайкер сбивает ребенка, когда тот катался на самокате возле подъезда. Сейчас мотоциклиста разыскивают сотрудники полиции. Свидетелей инцидента просят откликнуться и предоставить любую информацию, которая может способствовать установлению личности нарушителя.

