30 августа 2025

В Заозерном микрорайоне Кургана загорелись пластиковые трубы. Видео

Дым виден издалека в Кургане (архивное фото)
Дым виден издалека в Кургане (архивное фото)

В Заозерном районе Кургана пожарные тушат пластиковые трубы на земельном участке за многоэтажками. Об этом URA.RU рассказал местный житель.

«Горит пластик, валит черный дым. Пожарные тушат возгорание», — говорится в сообщении курганца.

В МЧС России по Курганской области направлен запрос информации. Ответ ожидается. 

