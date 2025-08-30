Дым виден издалека в Кургане (архивное фото)
В Заозерном районе Кургана пожарные тушат пластиковые трубы на земельном участке за многоэтажками. Об этом URA.RU рассказал местный житель.
«Горит пластик, валит черный дым. Пожарные тушат возгорание», — говорится в сообщении курганца.
В МЧС России по Курганской области направлен запрос информации. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!