В России изъято 66,5 тысячи литров смертоносного сидра

07 июня 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

По всей России было конфисковано более 60 тысяч литров сидра Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России Роспотребнадзор изъял 66,5 тысячи литров пивного напитка «Мистер сидр» по всей России. От этого сидра пострадало порядка 100 человек по всей стране. «По состоянию на 18:00 7 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято 66,5 тысячи литров опасного пивного напитка „Мистер сидр“, произведенного на территории Самарской области», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. Информация опубликована на сайте ведомства . Уточняется, что наибольшее количество опасной продукции было изъято в Астраханской и Курганской областях, а также Республике Удмуртия. В Роспотребнадзоре призвали россиян с осторожностью приобретать пивные напитки, а также сообщать в случае обнаружения продукции «Мистер Сидр» в магазинах. Ранее стало известно о массовых отравлениях на территории Ульяновской области. На сегодняшний день число пострадавших от опасного напитка в регионе составило 62 человека, 20 из которых погибли, передает MK.RU. Однако сидр начал появляться и в других регионах РФ. Так, согласно данным Минздрава, всего отравились 96 граждан. Из них 30 человек скончались.

Роспотребнадзор изъял 66,5 тысячи литров пивного напитка «Мистер сидр» по всей России. От этого сидра пострадало порядка 100 человек по всей стране. «По состоянию на 18:00 7 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято 66,5 тысячи литров опасного пивного напитка „Мистер сидр“, произведенного на территории Самарской области», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. Информация опубликована на сайте ведомства. Уточняется, что наибольшее количество опасной продукции было изъято в Астраханской и Курганской областях, а также Республике Удмуртия. В Роспотребнадзоре призвали россиян с осторожностью приобретать пивные напитки, а также сообщать в случае обнаружения продукции «Мистер Сидр» в магазинах. Ранее стало известно о массовых отравлениях на территории Ульяновской области. На сегодняшний день число пострадавших от опасного напитка в регионе составило 62 человека, 20 из которых погибли, передает MK.RU. Однако сидр начал появляться и в других регионах РФ. Так, согласно данным Минздрава, всего отравились 96 граждан. Из них 30 человек скончались.