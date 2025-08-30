30 августа 2025

Пермский музей признан одним из лучших в России

Пермский музей вошел в топ-200 лучших школьных музеев Победы
© Служба новостей «URA.RU»
Музей занимался просветительской работой (архивное фото)
Музей занимался просветительской работой (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Музей истории Индустриального района Перми вошел в топ-200 лучших школьных музеев Победы. Учреждение заняло 41-е место среди 2500 участников из России и стран СНГ. Об этом сообщается на сайте мэрии. 

«Музей истории Индустриального района Перми, работающий в структуре детско-юношеского центра „Рифей“, признан одним из лучших в рамках Всероссийской историко-просветительской программы Музея Победы. Он вошел в число 200 лидеров среди более чем 2500 образовательных организаций России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, заняв 41-ю позицию в рейтинге», — говорится на сайте городской администрации. 

Успех музея позволил Пермскому краю получить приглашение к расширению сотрудничества с Музеем Победы в сфере исторического просвещения и сохранения культурного наследия. Программа направлена на воспитание патриотизма среди молодежи и сохранение памяти о героическом прошлом.

Ранее вклад Перми в Победу в Великой Отечественной войне отмечен выпуском памятной почтовой марки и присвоением городу статуса трудовой доблести в 2020 году. В 2023 году на площади Карла Маркса установили памятную стелу, а в 2025 году площадь переименовали в площадь Трудовой доблести, что подчеркивает значимость сохранения исторической памяти в регионе.

Ссылки по теме
