Пермский музей признан одним из лучших в России

Музей истории Индустриального района Перми вошел в топ-200 лучших школьных музеев Победы. Учреждение заняло 41-е место среди 2500 участников из России и стран СНГ. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«Музей истории Индустриального района Перми, работающий в структуре детско-юношеского центра „Рифей“, признан одним из лучших в рамках Всероссийской историко-просветительской программы Музея Победы. Он вошел в число 200 лидеров среди более чем 2500 образовательных организаций России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, заняв 41-ю позицию в рейтинге», — говорится на сайте городской администрации.
Успех музея позволил Пермскому краю получить приглашение к расширению сотрудничества с Музеем Победы в сфере исторического просвещения и сохранения культурного наследия. Программа направлена на воспитание патриотизма среди молодежи и сохранение памяти о героическом прошлом.
Ранее вклад Перми в Победу в Великой Отечественной войне отмечен выпуском памятной почтовой марки и присвоением городу статуса трудовой доблести в 2020 году. В 2023 году на площади Карла Маркса установили памятную стелу, а в 2025 году площадь переименовали в площадь Трудовой доблести, что подчеркивает значимость сохранения исторической памяти в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!