В ходе рабочей поездки в Урай губернатор Югры Руслан Кухарук проверил ключевые объекты, находящиеся на различных этапах развития: от строительства до эксплуатации и требующих модернизации. Об этом сообщает Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
«Вместе с главой города Тимуром Раисовичем Закирзяновым проверили объекты строительства и благоустройства. Особое внимание уделили выполнению ранее принятых решений», — пишет губернатор.
Особое внимание уделили «Аллеи мира». Работы площадью 6,5 тысяч квадратных метров ведутся в рамках соглашения с «ЛУКОИЛом». Уже завершили укладку тротуаров, асфальтирование и озеленение. Работы планируют завершить до конца сентября.
Также губернатор проверил ход капремонта дорог на улицах Ленина и Северная. Здесь требуется замена асфальта, бордюров и ливневой канализации. Помимо этого полным ходом идет завершение строительства 70-квартирного жилого дома в микрорайоне 1А. Жилье предоставят переселенцам из аварийных домов микрорайонов 1Д и 1Г, а также детям-сиротам.
