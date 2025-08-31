31 августа 2025
30 августа 2025

Челябинский избирком запретил листовки с виртуальными коммунистами

Челябинский избирком признал незаконной листовку КПРФ с лицами из нейросетей
Избирком запретил листовку КПРФ с нарисованными нейросетью людьми
Избирком запретил листовку КПРФ с нарисованными нейросетью людьми Фото:
новость из сюжета
Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Избирательная комиссия Челябинской области признала незаконной агитационную листовку КПРФ, в оформлении которой использовались изображения людей, созданные с помощью нейросети. Ведомство сослалось на нарушение федерального законодательства, согласно которому иллюстрации «иных физических лиц» запрещены без их согласия.

«В постановлении избиркома указано, что федеральный закон „Об основных гарантиях избирательных прав“ и разъяснения Верховного суда от 25 июня 2024 года запрещают применять в агитационных материалах портреты любых физических лиц. За исключением кандидатов или „неопределенного круга лиц“, даже если они сгенерированы искусственным интеллектом», — пишет «Коммерсант».

В избиркоме уточнили, что копия постановления направлена в МВД по Челябинской области для принятия мер по пресечению противоправной агитационной деятельности. Ответственные за выпуск листовки могут быть привлечены к административной ответственности.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области к выборам в Законодательное собрание напечатают два вида избирательных бюллетеней общим количеством 4 639 200 штук. Каждого вида будет изготовлено по 2 319 600 экземпляров, в том числе 1 702 500 стандартных и 617 100 — для голосования с помощью КОИБ.

Ссылки по теме
