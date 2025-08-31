Челябинский избирком запретил листовки с виртуальными коммунистами

Избирательная комиссия Челябинской области признала незаконной агитационную листовку КПРФ, в оформлении которой использовались изображения людей, созданные с помощью нейросети. Ведомство сослалось на нарушение федерального законодательства, согласно которому иллюстрации «иных физических лиц» запрещены без их согласия.
«В постановлении избиркома указано, что федеральный закон „Об основных гарантиях избирательных прав“ и разъяснения Верховного суда от 25 июня 2024 года запрещают применять в агитационных материалах портреты любых физических лиц. За исключением кандидатов или „неопределенного круга лиц“, даже если они сгенерированы искусственным интеллектом», — пишет «Коммерсант».
В избиркоме уточнили, что копия постановления направлена в МВД по Челябинской области для принятия мер по пресечению противоправной агитационной деятельности. Ответственные за выпуск листовки могут быть привлечены к административной ответственности.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области к выборам в Законодательное собрание напечатают два вида избирательных бюллетеней общим количеством 4 639 200 штук. Каждого вида будет изготовлено по 2 319 600 экземпляров, в том числе 1 702 500 стандартных и 617 100 — для голосования с помощью КОИБ.
