Банкам разрешили ограничить выдачу наличных россиянам из-за мошенников

С 1 сентября российские банки обязаны проверять снятие наличных в банкоматах на признаки мошенничества и могут вводить лимит в 50 тыс. рублей на двое суток при подозрительных операциях. Об этом говорится в федеральном законе.
«В России с 1 сентября вступил в силу соответствующий пункт закона № 41-ФЗ, обязывающий банки проверять снятие наличных в банкоматах на предмет признаков мошеннических действий. При выявлении подозрений, что клиент снимает деньги под влиянием злоумышленников, банк может установить лимит в 50 тысяч рублей в сутки на срок до двух суток, одновременно уведомив клиента о причине ограничения. Для проверки используется перечень признаков подозрительных транзакций, опубликованный Банком России», — передает «РБК» со ссылкой на закон.
Кроме того, для лиц, внесенных в базу данных ЦБ о мошеннических операциях, действует месячный лимит на снятие наличных в размере 100 тысяч рублей. По данным ЦБ, в 2024 году мошенники похитили у россиян 27,5 млрд рублей, что на 74,4% больше, чем в 2023 году. Основной объем потерь пришелся на счета физических лиц — 26,9 млрд рублей.
Ранее Банк России уже сообщал о росте числа мошеннических операций: в 2024 году ущерб россиян от действий злоумышленников увеличился на 74,4% по сравнению с предыдущим годом и составил 27,5 млрд рублей. Введение новых правил по контролю за снятием наличных через банкоматы стало одним из комплексных изменений, вступающих в силу с 1 сентября 2025 года, наряду с обновлениями в трудовом, образовательном и финансовом законодательстве.
