Новые учебники — школьникам, новый заработок — родителям: что изменится в жизни россиян с 1 сентября

В России с 1 сентября 2025 года начнут действовать обновленные правила начисления заработной платы и доплат за ночные смены. Теперь минимальная надбавка за работу в ночное время составит не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Говырин. По его словам, изменения направлены на усиление социальной защищенности работников.
Также в России изменится порядок расчета среднего заработка для отпускных, компенсаций и выходных пособий. Как пояснила член комитета Светлана Бессараб, новые правила призваны повысить прозрачность системы начисления выплат сотрудникам и исключить манипуляции со стороны работодателей. В каких еще сферах будут изменения в жизни россиян с 1 сентября — в материале URA.RU.
Какие изменения будут в школах
Школьные каникулы будут не менее недели
Продолжительность осенних, зимних и весенних каникул в российских школах должна составлять не менее семи дней. Об этом заявили в Министерстве просвещения России. Ведомство уже опубликовало календарь школьных каникул на 2025/2026 учебный год.
Осенние каникулы рекомендуется проводить с 25 октября по 2 ноября, зимние — с 31 декабря 2025 года по 11 января, а весенние — с 28 марта по 5 апреля. Летний отдых для школьников начнется 27 мая и продлится до 31 августа. Эти даты носят рекомендательный характер и могут корректироваться школами.
В школах станет меньше контрольных работ и ВПР
В новом учебном году школы сократят количество контрольных и всероссийских проверочных работ (ВПР), чтобы такие задания занимали не более 10% учебного времени по каждому предмету. Об этом сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Это решение принято для того, чтобы снизить нагрузку на школьников.
В Минпросвещения утвердили список обязательных учебников
Министерство просвещения РФ утвердило перечень обязательных предметов в 2026/2027 учебном году. Впервые в школьную программу включен новый предмет — «Духовно-нравственная культура России», который станет обязательным.
«В план 2026/2027 учебного года войдут следующие обязательные предметы: „Русский язык“, „Литература“, „Иностранный язык“, „История“, „Обществознание“, „География“, „Математика“, „Информатика“, „Физика“, „Биология“, „Химия“, „Изобразительное искусство“, „Музыка“, „Труд (технология)“, „Основы безопасности и защиты Родины“, а также „Физическая культура“», — сказано в документе.
Нововведение связано с необходимостью формирования у поколения единой системы патриотических ценностей. Такие предметы, как «Родной язык», «Родная литература» и «Второй иностранный язык», будут преподаваться по заявлениям родителей. В рамках курса математики предусмотрено изучение алгебры, геометрии, вероятности и статистики. Предмет «История» объединит изучение истории России, всеобщей истории и региональных аспектов.
С 2026 года учебники станут обязательными для всех школ
Российские школы начнут обучение по новым учебникам для 5-7-х классов с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщил ответственный секретарь гослинейки учебников истории Владислав Кононов. По его словам переход на обновленные пособия станет обязательным для всех российских школ с начала 2026 года.
Внедрение новой линейки учебников будет проходить поэтапно, в течение двух лет. Широкий переход на новые пособия связан с задачей обновления содержания исторического образования и формированием единого подхода к преподаванию предмета в российских школах.
Изменения в вузах
В России с 1 сентября начнет действовать закон о государственном регулировании приема студентов на платные места в вузах. Теперь правительство сможет устанавливать правила определения стоимости платного обучения, корректировать число студентов, а также вводить лимиты на количество студентов и перечень направлений подготовки. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.
«Государство берет на себя ответственность за справедливое распределение платных мест и контроль за стоимостью обучения, чтобы образовательные услуги были доступны широкому кругу граждан», — подчеркнула Харченко.
В аптеках введут штрафы за несообщение о дешевых аналогах лекарств
Российские фармацевты будут привлекаться к административной ответственности за непредоставление информации покупателям о наличии более дешевых аналогов лекарств. Размер штрафа составит от 100 до 200 тысяч рублей. Об этом сообщил доцент кафедры медицинского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Алексей Кубышкин.
По словам эксперта, новая мера направлена на защиту прав потребителей и обеспечение их осознанного выбора при покупке медикаментов. Изменения внесены в КоАП РФ. Штрафы будут применяться как к физическим лицам, так и к юридическим лицам, осуществляющим фармацевтическую деятельность.
Ужесточение правил для водителей
Для водителей вступят в силу новые Правила дорожного движения, предусматривающие ужесточение требований к медицинскому освидетельствованию, а также введены дополнительные ограничения по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. Среди ключевых изменений — обновленный порядок проверки на опьянение, запрет на вождение для лиц с определенными диагнозами и увеличение штрафов за непропуск автомобилей со спецсигналами.
«Вводятся ограничения для водителей с цветовой слепотой и психическими расстройствами. За непропуск машин экстренных служб штраф увеличен до 7,5 тысячи рублей или предусматривает лишение водительских прав», — говорится в сообщении ведомства.
Новые критерии по заброшенным земельным участкам
В России вступают в силу новые критерии для изъятия заброшенных земельных участков. Теперь одним из оснований станет отсутствие на участке построенного и официально зарегистрированного объекта. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.
Нововведение касается собственников, которые не используют землю по назначению и не ведут на ней строительство. Колунов пояснил, что такие меры необходимы для эффективного использования земельных ресурсов страны и предотвращения их запустения. Он также отметил, что процедура изъятия будет проходить в соответствии с установленными законом требованиями. Перед обращением в суд органы власти должны будут зафиксировать факт неиспользования земли и предоставить собственнику время для устранения нарушений.
Снижение надбавок по кредитам
Банк России снижает надбавки по ряду кредитных продуктов, включая потребительские кредиты, ипотеку на покупку жилья и нецелевые кредиты под залог транспортных средств. Новые значения надбавок, как уточняется, расширяют возможности получения кредитов для граждан, подходящих под условия смягчения.
Руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова пояснила, что снижение надбавок затронет необеспеченные кредиты с полной стоимостью кредита от 60% для клиентов с долговой нагрузкой выше 80%, кредитные карты с любой ставкой, автокредиты, а также ипотеку на строящееся жилье по договорам долевого участия с первоначальным взносом 20–30%.
Нововведения по снятию наличных
Банки будут обязаны выявлять мошенников при выдаче наличных через банкоматы по новым правилам Центробанка. Нововведение касается всех кредитных организаций, выпускающих платежные карты для физических лиц.
В регуляторе пояснили, что подозрительные операции, нехарактерный способ снятия наличных, получение сведений от операторов связи позволят банкам своевременно выявлять, находится ли держатель карты под влиянием злоумышленников или попытку снять деньги совершает сам мошенник. Перечень признаков мошенничества также включает неоднократные попытки ввести пин-код, обращение к банкоматам в необычное для клиента время, использование устройств в районах повышенного риска и другие параметры поведения клиента.
