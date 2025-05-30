ЦБ объяснил, кому запретят снимать наличку в банкоматах

Ограничения на снятие наличных в банкоматах коснется исключительно тех случаев, когда банк заподозрит, что клиент пытается снять деньги под влиянием мошенников. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
«Если банк выявит, что клиент пытается снять деньги в банкомате под влиянием мошенников, то должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных», — пишет пресс-служба Банка в официальном telegram-канале. Ограничение подразумевает до 50 тысяч рублей в сутки. За это время банк должен уведомить клиента о причинах введенного ограничения. Тем самым, Банк опроверг появившиеся сообщения о введении ограничений на снятие наличных в банкоматах с 1 июня 2025 года.
В ЦБ уточнили, что изменения в порядке выдачи наличных вступят в силу только с 1 сентября 2025 года. Ограничения будут действовать при снятии наличных с любых платежных карт, включая кредитные. Однако если клиенту необходимо получить сумму, превышающую установленный лимит, он сможет обратиться в отделение банка с паспортом или другим удостоверяющим личность документом.
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