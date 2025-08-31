Пермская частная филармония «Триумф» открыла юбилейный сезон

Частная филармония «Триумф» в Перми открыла свой десятый юбилейный сезон. Об этом сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова.
«Поздравляю ребят со стартом юбилейного сезона, который состоялся в эту пятницу с участием CEAM Artists! Пусть все задуманные планы на сезон реализуются с триумфом!», — написала Платонова в своем telegram-канале.
Как сообщила министр, площадка, расположенная в историческом здании электротеатра «Трiумфъ» с вековой историей, стала значимым культурным центром. Здесь проходят не только концерты, но и спектакли, кинопоказы и творческие встречи.
По словам Платоновой, за десять лет филармония превратилась в самобытную площадку с узнаваемым почерком, объединяющую профессионалов и формирующую сообщество креативных людей. «Триумф» является точкой притяжения для творческой молодежи не только Перми, но и всей России.
Ранее в филармонии «Триумф», где когда-то располагался первый в Перми кинотеатр, стартовал проект «Немое кино», в рамках которого зрители ежемесячно смотрят классические фильмы под аккомпанемент пианиста Александра Колесникова. Первый показ сезона состоится 1 сентября 2025 года с фильмом «Парижанка» (12+) Чарльза Чаплина. Проект подчеркивает историческую связь площадки с пермским кинематографом и культурой.
