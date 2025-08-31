31 августа 2025
30 августа 2025

Пермская частная филармония «Триумф» открыла юбилейный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Частная филармония объединяет творческую молодежь Прикамья
Частная филармония объединяет творческую молодежь Прикамья Фото:

Частная филармония «Триумф» в Перми открыла свой десятый юбилейный сезон. Об этом сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова.

«Поздравляю ребят со стартом юбилейного сезона, который состоялся в эту пятницу с участием CEAM Artists! Пусть все задуманные планы на сезон реализуются с триумфом!», — написала Платонова в своем telegram-канале. 

Как сообщила министр, площадка, расположенная в историческом здании электротеатра «Трiумфъ» с вековой историей, стала значимым культурным центром. Здесь проходят не только концерты, но и спектакли, кинопоказы и творческие встречи.

По словам Платоновой, за десять лет филармония превратилась в самобытную площадку с узнаваемым почерком, объединяющую профессионалов и формирующую сообщество креативных людей. «Триумф» является точкой притяжения для творческой молодежи не только Перми, но и всей России.

Ранее в филармонии «Триумф», где когда-то располагался первый в Перми кинотеатр, стартовал проект «Немое кино», в рамках которого зрители ежемесячно смотрят классические фильмы под аккомпанемент пианиста Александра Колесникова. Первый показ сезона состоится 1 сентября 2025 года с фильмом «Парижанка» (12+) Чарльза Чаплина. Проект подчеркивает историческую связь площадки с пермским кинематографом и культурой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Частная филармония «Триумф» в Перми открыла свой десятый юбилейный сезон. Об этом сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова. «Поздравляю ребят со стартом юбилейного сезона, который состоялся в эту пятницу с участием CEAM Artists! Пусть все задуманные планы на сезон реализуются с триумфом!», — написала Платонова в своем telegram-канале.  Как сообщила министр, площадка, расположенная в историческом здании электротеатра «Трiумфъ» с вековой историей, стала значимым культурным центром. Здесь проходят не только концерты, но и спектакли, кинопоказы и творческие встречи. По словам Платоновой, за десять лет филармония превратилась в самобытную площадку с узнаваемым почерком, объединяющую профессионалов и формирующую сообщество креативных людей. «Триумф» является точкой притяжения для творческой молодежи не только Перми, но и всей России. Ранее в филармонии «Триумф», где когда-то располагался первый в Перми кинотеатр, стартовал проект «Немое кино», в рамках которого зрители ежемесячно смотрят классические фильмы под аккомпанемент пианиста Александра Колесникова. Первый показ сезона состоится 1 сентября 2025 года с фильмом «Парижанка» (12+) Чарльза Чаплина. Проект подчеркивает историческую связь площадки с пермским кинематографом и культурой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...