Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), испугавшись российских военных, открыл огонь и помешал группе своих сослуживцев сдаться в плен. Об этом сообщил российский снайпер 57-й бригады группировки «Восток» с позывным «Морячок».
«В основном там были мобилизованные, старики, потому что у них нехватка людей. Они пытались сдаться, но, когда к ним уже начали плотно подходить, кто-то один испугался и начал стрелять, создав панику», — рассказал снайпер РИА Новости. По словам «Морячка», российские штурмовики заходили в лесополосу группами по четыре человека, соблюдая дистанцию 10–15 метров. На позициях противника находились опорные пункты, представляющие собой укрепления из трех-четырех накатов и брусьев, без использования бетона.
Он также подчеркнул, что российские штурмовики проходят подготовку, позволяющую сохранять контроль над эмоциями и действиями в стрессовых ситуациях. Данные тренировки помогают избежать паники при выполнении боевых задач.
Ранее сообщалось, что значительное число военнослужащих покинули ряды ВСУ из опасений за собственную безопасность из-за действий офицеров. По словам депутата Верховной рады Анны Скороход, количество случаев самовольного оставления части среди украинских военных приближается к 400 тысячам. Депутат не уточнила, за какой период были озвучены данные.
