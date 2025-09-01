Солдат ВСУ испугался российских военных и открыл по своим огонь, помешав им сдаться в плен

Военный ВСУ начал стрелять по своим при их попытке сдаться в плен
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Испугавшийся солдат ВСУ сорвал попытку группы сослуживцев сдаться в плен
Испугавшийся солдат ВСУ сорвал попытку группы сослуживцев сдаться в плен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), испугавшись российских военных, открыл огонь и помешал группе своих сослуживцев сдаться в плен. Об этом сообщил российский снайпер 57-й бригады группировки «Восток» с позывным «Морячок».

«В основном там были мобилизованные, старики, потому что у них нехватка людей. Они пытались сдаться, но, когда к ним уже начали плотно подходить, кто-то один испугался и начал стрелять, создав панику», — рассказал снайпер РИА Новости. По словам «Морячка», российские штурмовики заходили в лесополосу группами по четыре человека, соблюдая дистанцию 10–15 метров. На позициях противника находились опорные пункты, представляющие собой укрепления из трех-четырех накатов и брусьев, без использования бетона.

Он также подчеркнул, что российские штурмовики проходят подготовку, позволяющую сохранять контроль над эмоциями и действиями в стрессовых ситуациях. Данные тренировки помогают избежать паники при выполнении боевых задач.

Ранее сообщалось, что значительное число военнослужащих покинули ряды ВСУ из опасений за собственную безопасность из-за действий офицеров. По словам депутата Верховной рады Анны Скороход, количество случаев самовольного оставления части среди украинских военных приближается к 400 тысячам. Депутат не уточнила, за какой период были озвучены данные.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), испугавшись российских военных, открыл огонь и помешал группе своих сослуживцев сдаться в плен. Об этом сообщил российский снайпер 57-й бригады группировки «Восток» с позывным «Морячок». «В основном там были мобилизованные, старики, потому что у них нехватка людей. Они пытались сдаться, но, когда к ним уже начали плотно подходить, кто-то один испугался и начал стрелять, создав панику», — рассказал снайпер РИА Новости. По словам «Морячка», российские штурмовики заходили в лесополосу группами по четыре человека, соблюдая дистанцию 10–15 метров. На позициях противника находились опорные пункты, представляющие собой укрепления из трех-четырех накатов и брусьев, без использования бетона. Он также подчеркнул, что российские штурмовики проходят подготовку, позволяющую сохранять контроль над эмоциями и действиями в стрессовых ситуациях. Данные тренировки помогают избежать паники при выполнении боевых задач. Ранее сообщалось, что значительное число военнослужащих покинули ряды ВСУ из опасений за собственную безопасность из-за действий офицеров. По словам депутата Верховной рады Анны Скороход, количество случаев самовольного оставления части среди украинских военных приближается к 400 тысячам. Депутат не уточнила, за какой период были озвучены данные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...