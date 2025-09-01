Премьер Индии описал свои чувства от встречи с Путиным. Фото

Премьер Индии Моди заявил, что ему всегда приятно встречаться с Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На саммите ШОС лидеры обсуждают вопросы регионального сотрудничества и безопасности
На саммите ШОС лидеры обсуждают вопросы регионального сотрудничества и безопасности Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что ему всегда приятно встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее сообщение он опубликовал на своем канале в X.

«Всегда приятно встретиться с президентом Путиным!» — написал Моди. Заявление прозвучало в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где лидеры обсуждают вопросы регионального сотрудничества и безопасности.

Владимир Путин, занимающий пост президента Российской Федерации, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также председатель Китая Си Цзиньпин провели переговоры накануне открытия саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Данная информация была обнародована Кремлем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что ему всегда приятно встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее сообщение он опубликовал на своем канале в X. «Всегда приятно встретиться с президентом Путиным!» — написал Моди. Заявление прозвучало в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где лидеры обсуждают вопросы регионального сотрудничества и безопасности. Владимир Путин, занимающий пост президента Российской Федерации, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также председатель Китая Си Цзиньпин провели переговоры накануне открытия саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Данная информация была обнародована Кремлем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...