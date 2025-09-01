Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что ему всегда приятно встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее сообщение он опубликовал на своем канале в X.
«Всегда приятно встретиться с президентом Путиным!» — написал Моди. Заявление прозвучало в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где лидеры обсуждают вопросы регионального сотрудничества и безопасности.
Владимир Путин, занимающий пост президента Российской Федерации, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также председатель Китая Си Цзиньпин провели переговоры накануне открытия саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Данная информация была обнародована Кремлем.
