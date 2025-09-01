Путин на саммите ШОС высказался о встрече с Трампом на Аляске

Срочная новость
новость из сюжетаПоездка Путина в Китай на ШОС и военный парад
Владимир Путин на саммите ШОС выразил уверенность, что взаимопонимание, достигнутое на переговорах в Аляске, способствует продвижению к мирному урегулированию ситуации на Украине. Президент России также заявил о намерении проинформировать партнеров по Шанхайской организации сотрудничества о результатах встречи с Дональдом Трампом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!