Путин на саммите ШОС высказался о встрече с Трампом на Аляске

Путин пообещал рассказать партнерам ШОС об итогах встречи с Трампом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Владимир Путин на саммите ШОС выразил уверенность, что взаимопонимание, достигнутое на переговорах в Аляске, способствует продвижению к мирному урегулированию ситуации на Украине. Президент России также заявил о намерении проинформировать партнеров по Шанхайской организации сотрудничества о результатах встречи с Дональдом Трампом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владимир Путин на саммите ШОС выразил уверенность, что взаимопонимание, достигнутое на переговорах в Аляске, способствует продвижению к мирному урегулированию ситуации на Украине. Президент России также заявил о намерении проинформировать партнеров по Шанхайской организации сотрудничества о результатах встречи с Дональдом Трампом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...