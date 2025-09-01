Путин назвал условие для долгосрочного мира на Украине

Путин: для мира на Украине необходимо устранить первопричины кризиса
Для достижения долгосрочного мира на Украине необходимо устранить первопричины кризиса и установить баланс в сфере безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.

«Должны быть устранены первопричины кризиса на Украине, установлен баланс в сфере безопасности», — подчеркнул Путин. Трансляция ведет на телеканале «Россия 24».

Президент добавил, что госпереворот в Киеве в 2014 году привел к попыткам подавить сопротивление регионов и жителей Украины, не принявших новую власть, а также к стремлению Запада втянуть Украину в НАТО, что Россия на протяжении многих лет называла угрозой своей безопасности. Путин добавил, что в результате переворота было устранено руководство Украины, выступавшее против вступления страны в НАТО.

Владимир Путин находится в Китае с официальным визитом, в рамках которого запланированы переговоры между российской и китайской делегациями. За развитием событий на месте следяn корреспонденты URA.RU из кремлевского пула — Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Рабочая поездка российского лидера продлится четыре дня. Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Помимо этого, глава государства будет присутствовать на масштабном военном параде, посвященном 80-летию победы в войне китайского народа против японской агрессии и завершению Второй мировой войны. 

