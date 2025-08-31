В Екатеринбурге неожиданно умерла организатор Недели моды

Надежда Матюхина возглавляла одно из важных модных событий в Екатеринбурге
В Екатеринбурге умерла генеральный директор Недели моды Надежда Матюхина. Об этом URA.RU рассказали представители fashion-проекта.
«Это правда. Сами сегодня узнали», — поделились организаторы. Женщины не стало 30 августа, она боролась с продолжительной болезнью.
Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким Надежды Матюхиной.
