31 августа 2025

В Екатеринбурге неожиданно умерла организатор Недели моды

Гендиректор Недели моды в Екатеринбурге Надежда Матюхина скончалась
© Служба новостей «URA.RU»
Надежда Матюхина возглавляла одно из важных модных событий в Екатеринбурге
Надежда Матюхина возглавляла одно из важных модных событий в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге умерла генеральный директор Недели моды Надежда Матюхина. Об этом URA.RU рассказали представители fashion-проекта. 

«Это правда. Сами сегодня узнали», — поделились организаторы. Женщины не стало 30 августа, она боролась с продолжительной болезнью.

Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким Надежды Матюхиной. 

