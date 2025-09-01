Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди отправились на переговоры в рамках саммита ШОС в Тяньцзине в одном автомобиле — российском лимузине «Аурус». Об этом сообщил корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.
«Новость в прямом смысле слова с колес: Путин и Моди поехали на свои переговоры вместе в „Аурусе“», — написал Зарубин в своем telegram-канале. По его словам, решение лидеров ехать вместе стало неожиданностью, никто об этом не знал.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что считает встречи с президентом России Владимиром Путиным всегда приятными. В своем сообщении Моди подчеркнул: «Встречаться с президентом Путиным — всегда удовольствие».
Президент России Владимир Путин прибыл в Тяньцзинь, где с 31 августа по 3 сентября проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Завершение форума запланировано на военный парад, приуроченный к очередной годовщине победы китайского народа над японской оккупацией в 1945 году. Российский лидер приглашен принять участие в мероприятии в статусе почетного гостя. В ходе саммита предполагается обсуждение ключевых международных вопросов, включая экономическое сотрудничество и обеспечение безопасности, а также проведение двусторонних встреч между главами государств. За развитием ситуации следят корреспонденты кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
