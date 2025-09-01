Без еды и воды держали детей в заложниках в спортзале: кадры ужасного теракта в Беслане

21 год назад террористы захватили заложников во время торжественной линейки в школе
Группа из 32 боевиков во главе с Русланом Хучбаровым 1 сентября 2004 года захватила школу № 1 в Беслане, взяв в заложники 1388 человек, преимущественно детей. Требуя вывода российских войск из Чечни и политических уступок, террористы удерживали людей три дня без еды и воды, заминировав помещения школы. Штурм 3 сентября обернулся трагедией, унесшей жизни 334 заложников, включая 186 детей, и 10 спецназовцев. Как это было — в фоторепортаже URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!