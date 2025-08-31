В Екатеринбурге студентка Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) упала в обморок на празднике в честь Дня знаний. Свидетелем стал корреспондент URA.RU.
«К девушке тут же подбежал студенческий совет. Ее подхватили под руки и увели», — сообщает корреспондент.
URA.RU направило запрос в пресс-службу РАНХиГСа. Ответ будет опубликован, как только он поступит.
Сегодня в школах Екатеринбурга и Свердловской области проходят праздничные линейки в честь Дня знаний. За ходом праздничных мероприятий URA.RU следит в онлайн-трансляции.
