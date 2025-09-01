URA.RU: Путин и Моди больше получаса общаются в «Аурусе». Видео

Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди уже более тридцати минут общаются в российском лимузине «Аурус». Об этом передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева с места событий.

«Владимир Путин и Нарендра Моди уже полчаса общаются в „Аурусе“ у входа во временную резиденцию главы российского государства», — сообщил корреспондент URA.RU. Визит Нарендры Моди в Китай проходит в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который в этом году принимает город Тяньцзинь.

Обновлено в 09:17 по мск. Путин и Моди вышли из автомобиля, передает журналист URA.RU. Лидеры общались тет-а-тет около 45 минут.

Переговоры между Путиным и Моди были запланированы, однако формат их начала стал неожиданностью. Как передал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин, Путин и Моди отправились на переговоры в одном автомобиле — лимузине «Аурус».

