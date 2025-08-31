31 августа 2025

Челябинские СИЗО начали готовить к выборам

Арестованные смогут принять участие в выборах
Арестованные смогут принять участие в выборах
новость из сюжета
Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

В Челябинской области следственные изоляторы начали готовить к выборам депутатов регионального парламента. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону, разработан детальный план организационных мероприятий.

«Избирательные участки будут организованы в четырех следственных изоляторах региона: СИЗО-1 и СИЗО-3 в Челябинске, СИЗО-2 в Магнитогорске и СИЗО-4 в Златоусте. Также свое избирательное право реализуют осужденные к принудительным работам и состоящие на учете в уголовно-исполнительных инспекциях региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.

По словам начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН России по Челябинской области Андрея Симонова, для подготовки уже созданы рабочие группы, сформированы и уточняются списки избирателей, подготовлен весь необходимый для голосования пакет документов. Помещения, в которых будут расположены участки, оборудованы в строгом соответствии с законодательными требованиями: установлены кабины для тайного голосования, стационарные ящики для бюллетеней, размещены информационные материалы о выборах и кандидатах. Также организовано видеонаблюдение.

Выборы в заксобрание региона пройдут с 12 по 14 сентября. Из 60 депутатов половину выберут в 30 одномандатных округах, а оставшихся — по партийным спискам. Актуальная информация по выборам в Законодательное собрание области собрана в сюжете на URA.RU.

