Челябинские СИЗО начали готовить к выборам

В Челябинской области следственные изоляторы начали готовить к выборам депутатов регионального парламента. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону, разработан детальный план организационных мероприятий.
«Избирательные участки будут организованы в четырех следственных изоляторах региона: СИЗО-1 и СИЗО-3 в Челябинске, СИЗО-2 в Магнитогорске и СИЗО-4 в Златоусте. Также свое избирательное право реализуют осужденные к принудительным работам и состоящие на учете в уголовно-исполнительных инспекциях региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.
По словам начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН России по Челябинской области Андрея Симонова, для подготовки уже созданы рабочие группы, сформированы и уточняются списки избирателей, подготовлен весь необходимый для голосования пакет документов. Помещения, в которых будут расположены участки, оборудованы в строгом соответствии с законодательными требованиями: установлены кабины для тайного голосования, стационарные ящики для бюллетеней, размещены информационные материалы о выборах и кандидатах. Также организовано видеонаблюдение.
Выборы в заксобрание региона пройдут с 12 по 14 сентября. Из 60 депутатов половину выберут в 30 одномандатных округах, а оставшихся — по партийным спискам. Актуальная информация по выборам в Законодательное собрание области собрана в сюжете на URA.RU.
