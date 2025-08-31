В ХМАО работодателям компенсируют расходы на оборудование рабочих мест для инвалидов

В ХМАО Соцфонд компенсирует до 200 тысяч рублей работодателям, которые обустроят рабочие места для сотрудников с инвалидностью. Об этом сообщается на официальной странице отделения в соцсети «Вконтакте».
«Отделение СФР по ХМАО-Югре возместит часть расходов на создание условий для работы людей с инвалидностью I и II групп, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности. Размер возмещения: до 200 тысяч рублей за одно рабочее место», — сообщается на странице отделения.
Компенсация предоставляется за приобретение и установку оборудования на рабочих местах или дома, если сотрудник трудится удаленно. Также возможно возмещение расходов на дооборудование уже существующих мест.
Ранее URA.RU писало, что в Югре беременные супруги военнослужащих имеют право на единовременную выплату в размере 63 997,5 рубля. Пособие также полагается женщинам, чьи мужья учатся на первом курсе военного училища или на военной кафедре вуза
