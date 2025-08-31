31 августа 2025
30 августа 2025

В ХМАО работодателям компенсируют расходы на оборудование рабочих мест для инвалидов

В ХМАО Соцфонд компенсирует затраты на оборудование рабочих мест для инвалидов
Работодателям компенсируют до 200 тысяч рублей за оборудование рабочих мест для инвалидов
Работодателям компенсируют до 200 тысяч рублей за оборудование рабочих мест для инвалидов

В ХМАО Соцфонд компенсирует до 200 тысяч рублей работодателям, которые обустроят рабочие места для сотрудников с инвалидностью. Об этом сообщается на официальной странице отделения в соцсети «Вконтакте».

«Отделение СФР по ХМАО-Югре возместит часть расходов на создание условий для работы людей с инвалидностью I и II групп, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности. Размер возмещения: до 200 тысяч рублей за одно рабочее место», — сообщается на странице отделения.

Компенсация предоставляется за приобретение и установку оборудования на рабочих местах или дома, если сотрудник трудится удаленно. Также возможно возмещение расходов на дооборудование уже существующих мест.

Ранее URA.RU писало, что в Югре беременные супруги военнослужащих имеют право на единовременную выплату в размере 63 997,5 рубля. Пособие также полагается женщинам, чьи мужья учатся на первом курсе военного училища или на военной кафедре вуза

