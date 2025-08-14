В ХМАО жены призывников могут получить от государства 64 тысячи рублей

В Югре беременные супруги военнослужащих имеют право на единовременную выплату в размере 63 997,5 рубля. Пособие также полагается женщинам, чьи мужья учатся на первом курсе военного училища или на военной кафедре вуза, сообщили URA.RU в региональном отделении Соцфонда.
«Единовременную выплату предоставляют, если муж проходит срочную службу в армии или учится на первом курсе военного училища либо военной кафедре вуза. Размер пособия в Югре сегодня составляет 63 997,5 рубля», — пояснили в ведомстве.
Подать заявление можно дистанционно через портал госуслуг или очно в Соцфонде. Сделать это нужно не позднее шести месяцев после окончания срочной службы супруга. Необходима справка из воинской части или военного комиссариата, подтверждающая прохождение службы по призыву с указанием ее срока. После рождения ребенка жена военнослужащего также может рассчитывать на ежемесячное пособие в размере 27 427,5 рубля.
Ранее URA.RU сообщало, как получить пенсионные накопления в ХМАО. Жители Югры могут разово забрать всю сумму накопительной пенсии. Условия выплат и порядок оформления разъяснили в региональном отделении Соцфонда.
